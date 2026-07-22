Bladel geeft vergunning voor rooien van 92 bomen

De gemeente Bladel heeft toestemming verleend voor het kappen van 92 bomen. Dit gebeurt om ruimte te maken voor het verplaatsen van voetbalvelden bij de Smagtenbocht en de Egyptischedijk.

Gevonden voor jou

De vergunning is op maandag 20 juli 2026 goedgekeurd. Het gaat om bomen die staan aan de Egyptischedijk 11 en de Bossingel 5-7 in Bladel. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001108.

De bomen worden verwijderd zodat de voetbalvelden van sportlocatie de Smagtenbocht kunnen worden verplaatst. Dit besluit kan mogelijk impact hebben op de directe omgeving, bijvoorbeeld door veranderingen in het groen en de uitstraling van het gebied.