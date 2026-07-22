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Dieselopslag bij Franse Hoef in Bladel gemeld
Vandaag om 09:44
Het Ven V.O.F. heeft een melding gedaan voor het opslaan van diesel in een bovengrondse tank aan de Franse Hoef 21 in Bladel.
Op 24 november 2025 heeft Het Ven V.O.F. een melding ingediend bij de gemeente Bladel. Het bedrijf wil diesel opslaan in een bovengrondse opslagtank op hun locatie aan de Franse Hoef 21.
De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft het telen van gewassen in de openlucht. Bij dit type melding gaat het om een kennisgeving, waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.
De gemeente heeft zaaknummer Z-2025-018353 gekoppeld aan deze melding.
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