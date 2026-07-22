Sluitingsuur D'n Bel verruimd voor Totaalfestival in Bladel

De gemeente Bladel heeft een vergunning verleend om het sluitingsuur van café D'n Bel te verruimen tijdens het Totaalfestival. Dit geldt voor de nachten van 31 juli op 1 augustus en 1 op 2 augustus.

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Café D'n Bel aan de Markt in Bladel mag tijdens het Totaalfestival langer open blijven. De gemeente heeft hiervoor op 20 juli 2026 een vergunning verleend. Dit betekent dat het sluitingsuur voor twee opeenvolgende nachten wordt verruimd: van 31 juli op 1 augustus en van 1 op 2 augustus. Het besluit draagt het kenmerk ZBLA2026-001217.

Het Totaalfestival is een jaarlijks evenement dat bezoekers naar Bladel trekt. Door het verruimen van de openingstijden kan D'n Bel inspelen op de drukte rondom dit festival. De locatie van het café is Markt 50, midden in het centrum van Bladel.