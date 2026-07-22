Wijziging dierbezetting bij veehouderij in Aarle-Rixtel

Bij veehouderij De Biezen in Aarle-Rixtel is een melding gedaan voor het wijzigen van de dierbezetting. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Bezwaar maken is niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De melding is gedaan op 2 april 2026 en betreft de locatie De Biezen 6a in Aarle-Rixtel. Het Besluit activiteiten leefomgeving regelt activiteiten die invloed hebben op de leefomgeving, zoals het houden van landbouwhuisdieren. Dit type melding is uitsluitend bedoeld als kennisgeving en vraagt geen verdere actie van de gemeente.

Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is ZOL-2026-000312. Dit nummer kan gebruikt worden voor correspondentie over de melding. Bezwaar maken tegen deze melding is niet toegestaan.