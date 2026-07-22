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Melding bodemenergiesysteem in Beek en Donk

Vandaag om 09:44

In Beek en Donk is een melding gedaan voor de aanleg van een bodemenergiesysteem.

Gevonden voor jou

Van Grinsven Grondboringen en Bronbemaling B.V. heeft op 16 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Laarbeek. Het gaat om het aanleggen en in gebruik nemen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Ridderspoor 4 in Beek en Donk.

Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het kenmerk van deze melding is ZOL-2026-000656.

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