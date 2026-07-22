Mantelwonen mogelijk op Ginderdoor 30 in Mariahout

In Mariahout is een vergunning aangevraagd voor een bouwactiviteit die mantelwonen faciliteert. Het gaat om een plan op het adres Ginderdoor 30.

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Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Laarbeek een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het verzoek betreft een bouwactiviteit die mantelwonen mogelijk maakt op het adres Ginderdoor 30 in Mariahout.

Mantelwonen houdt in dat meerdere generaties samenwonen, vaak met zorg voor een familielid. Het plan valt onder de regels van de Omgevingswet. Het zaaknummer van de aanvraag is ZOL-2026-000619.