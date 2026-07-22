Uitbouw in Beek en Donk wordt verhoogd voor extra slaapkamers

In Beek en Donk is een aanvraag gedaan om een uitbouw op te toppen. Het gaat om extra slaapkamers aan de Akkermuntstraat.

Gevonden voor jou

Op 7 juli heeft de gemeente Laarbeek een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het verhogen van een bestaande uitbouw aan de Akkermuntstraat 19 in Beek en Donk, met als doel het creëren van extra slaapkamers.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000615. De technische bouwactiviteit volgt de standaard voorbereidingsprocedure. Na een besluit kan nog bezwaar worden gemaakt. Details over de aanvraag zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.