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Uitrit naar Muzenlaan aangevraagd in Beek en Donk
Vandaag om 09:44
In Beek en Donk is een aanvraag ingediend voor een uitrit naar de Muzenlaan.
De gemeente Laarbeek heeft een verzoek ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Triangelstraat 16 in Beek en Donk. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een uitrit naar de Muzenlaan wordt aangevraagd.
De aanvraag is op 13 juli 2026 ingediend en heeft het zaaknummer ZOL-2026-000637. Het DSO-verzoeknummer is 2026071302031. Zodra er een besluit is genomen, volgt verdere informatie over vervolgstappen.
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