Aanvraag uitweg bij hoekwoning in Beek en Donk niet in behandeling

De gemeente Laarbeek heeft een vergunningaanvraag voor een uitweg bij een hoekwoning aan De Pas 33 in Beek en Donk niet in behandeling genomen. De aanvraag was ingediend op 5 juni 2026.

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Het gaat om een verzoek om een uitweg aan te leggen bij een hoekwoning. Deze aanvraag, met DSO-verzoeknummer 2026060500865, is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000511. Dit nummer wordt gebruikt in correspondentie over het dossier.

De locatie van het project bevindt zich aan De Pas 33 in Beek en Donk. De gemeente heeft de aanvraag buiten behandeling gelaten, wat betekent dat deze niet verder wordt opgepakt. Het verzoek betrof een bouwactiviteit die onder het omgevingsplan valt.