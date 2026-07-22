Woensdrecht stelt gedragscode integriteit gemeenteraadsleden vast

De gemeenteraad van Woensdrecht heeft een gedragscode vastgesteld voor gemeenteraadsleden en burgerleden. Deze regels moeten integriteit waarborgen en gelden onder meer voor het melden van nevenfuncties en het omgaan met vertrouwelijke informatie.

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Op 8 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Woensdrecht een gedragscode vastgesteld voor raads- en burgerleden. Het doel van deze regels is om belangenverstrengeling te voorkomen en integriteit te bevorderen. De gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

De code verplicht raadsleden om informatie over hun nevenfuncties aan te leveren bij de griffier. De griffier beheert een openbaar register waarin details zoals de aard van de functie en eventuele vergoeding worden opgenomen. Ook worden geschenken boven de waarde van vijftig euro eigendom van de gemeente en geregistreerd.

Daarnaast zijn er regels opgesteld voor het omgaan met vertrouwelijke informatie, het voorkomen van misbruik van gemeentelijke voorzieningen en deelname aan excursies of buitenlandse reizen. De gemeenteraad bespreekt integriteitskwesties periodiek en maakt afspraken over de aanpak bij mogelijke schendingen.

De gedragscode treedt in werking op een door de gemeenteraad te bepalen tijdstip en wordt aangehaald als 'Gedragscode integriteit gemeenteraadsleden Woensdrecht'.