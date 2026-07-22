Beslistermijn verlengd voor dakkapel in Huijbergen

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben de beslistermijn voor een aanvraag aan de Siardus Bogaertslaan in Huijbergen verlengd. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak. De verlenging bedraagt maximaal zes weken.

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De aanvraag is op 22 mei 2026 ontvangen en betreft het adres Siardus Bogaertslaan 9 in Huijbergen. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat extra tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen. De verlenging is volgens de regels van de Omgevingswet.

Door de verlenging heeft de gemeente tot uiterlijk begin september de tijd om een besluit te nemen over de vergunning. Het gaat om een dakkapel die op het achterdakvlak van de woning geplaatst moet worden.