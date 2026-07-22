Gronduitgifte in Hoogerheide voor woonwagenstandplaatsen

De gemeente Woensdrecht heeft aangekondigd grond in Hoogerheide uit te geven. Het gaat om twee percelen aan de Akkerdreef, bedoeld voor de ontwikkeling van woonwagenstandplaatsen.

Gevonden voor jou

De percelen, samen ongeveer 490 vierkante meter groot, liggen naast een bestaand woonwagencentrum. De gemeente wil een koopovereenkomst sluiten met WSWoensdrecht Vastgoed B.V., omdat deze partij in samenwerking met Stichting Woonwagenbeheer Zuid-West Nederland de enige is die woonwagenstandplaatsen in de gemeente ontwikkelt, verhuurt en beheert.

Volgens de gemeente is er geen mededingingsruimte nodig, omdat het perceel direct grenst aan grond die al eigendom is van de stichting. Na een wachttijd van twintig dagen wordt de overeenkomst definitief gesloten, tenzij er binnen die termijn een kort geding wordt aangespannen.