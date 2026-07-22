Terrasvergunning verleend voor Café Tapperij Kansas in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een terrasvergunning verleend aan Café Tapperij Kansas. Het besluit werd op 20 juli 2026 genomen en geldt voor de locatie Kerkstraat 7 in Cuijk.

Gevonden voor jou

Café Tapperij Kansas mag officieel een terras openen op de locatie Kerkstraat 7, 5431DS in Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft dit besluit op 20 juli 2026 vastgesteld.

Het aanvraagproces is afgerond en de vergunning is goedgekeurd onder zaaknummer Z2026-00002904. Hiermee krijgt het café toestemming om het terras te exploiteren volgens de gemeentelijke regels.