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Overkapping mag gebouwd worden in Boxmeer

Vandaag om 09:44

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het bouwen van een overkapping aan de Carmelhof 11 in Boxmeer. De vergunning werd op 17 juli 2026 verleend.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsactiviteit, wat betekent dat deze niet binnen de standaard regels van het omgevingsplan valt. De aanvraag was specifiek gericht op een bouwactiviteit en is nu goedgekeurd.

De locatie van de overkapping is aan de Carmelhof 11 in Boxmeer. Het project heeft zaaknummer Z2026-00004468 en de vergunning is definitief verleend.

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