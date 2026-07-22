Mantelzorgwoning tijdelijk toegestaan in Vierlingsbeek

In Vierlingsbeek is een vergunning verleend voor een tijdelijke mantelzorgwoning. Het bouwwerk komt bij Hulder 18 en wijkt af van de regels in het Omgevingsplan.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 17 juli 2026 toestemming gegeven voor de bouw van een tijdelijk bijbehorend bouwwerk aan Hulder 18 in Vierlingsbeek. Dit bouwwerk is bedoeld voor huisvesting in verband met mantelzorg. Het besluit wijkt af van de standaard regels die in het Omgevingsplan staan.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek beoordeeld en besloten de vergunning te verlenen. Het project valt onder zowel een bouwactiviteit als een afwijking van het Omgevingsplan. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00002882.