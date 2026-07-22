Er is een vergunning aangevraagd voor op- en overslag aan de kade in Katwijk. Het betreft de locatie Lange Oijen 19 in de gemeente Land van Cuijk. De aanvraag is op 17 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Land van Cuijk heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om activiteiten rondom op- en overslag aan de kade op het adres Lange Oijen 19 in Katwijk.

De aanvraag heeft zaaknummer Z/511212 en is ingediend op 17 juli 2026. Op dit moment is het niet mogelijk om op deze aanvraag te reageren.