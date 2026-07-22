Advertentie
Vergunning voor omschakeling naar schapenhouderij in Overloon
Vandaag om 09:44
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het omschakelen van een varkenshouderij naar een schapenhouderij aan de Baltussenweg 2 en 2b in Overloon.
De omgevingsvergunning is op 20 juli 2026 verstuurd en maakt de overstap mogelijk van het houden van varkens naar het houden van schapen op de locatie Baltussenweg 2 en 2b in Overloon. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 2 september 2026 in te zien bij de gemeente.
Het DSO-kenmerk van de vergunning is 2024060700905 en het zaaknummer Z/224605 en Z/253352. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om meer informatie op te vragen bij de gemeente Land van Cuijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie