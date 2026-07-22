Vergunning voor omschakeling naar schapenhouderij in Overloon

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het omschakelen van een varkenshouderij naar een schapenhouderij aan de Baltussenweg 2 en 2b in Overloon.

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De omgevingsvergunning is op 20 juli 2026 verstuurd en maakt de overstap mogelijk van het houden van varkens naar het houden van schapen op de locatie Baltussenweg 2 en 2b in Overloon. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn tot en met 2 september 2026 in te zien bij de gemeente.

Het DSO-kenmerk van de vergunning is 2024060700905 en het zaaknummer Z/224605 en Z/253352. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om meer informatie op te vragen bij de gemeente Land van Cuijk.