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Tijdelijke bijwoning toegestaan aan Boxmeerseweg in Sint Anthonis
Vandaag om 09:44
Het bouwen van een tijdelijke verplaatsbare bijwoning aan de Boxmeerseweg 16 in Sint Anthonis heeft groen licht gekregen. De gemeente Land van Cuijk heeft de vergunning op 6 juli verleend.
De bijwoning, die zelfstandig bewoonbaar is, mag tijdelijk worden geplaatst aan de Boxmeerseweg 16. Het besluit valt onder een zogenoemde buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA), wat betekent dat het afwijkt van het bestaande bestemmingsplan.
Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor de omgevingsvergunning is verleend. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00002899. Belanghebbenden hebben nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit.
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