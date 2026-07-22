Vergunning verleend voor opbouw in Vierlingsbeek

Het college van Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een opbouw op een aanbouw aan de Soetendaal in Vierlingsbeek.

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Op 20 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk een besluit genomen over een bouwproject aan Soetendaal 8, 5821BL Vierlingsbeek. Het betreft het plaatsen van een opbouw op een bestaande aanbouw. De vergunning is officieel verleend.

Het besluit omvat zowel technische bouwactiviteiten als activiteiten die binnen het omgevingsplan vallen. Hiermee kan het project volgens de gestelde regels uitgevoerd worden.