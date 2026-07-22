Bouwvergunning aangevraagd voor woning aan Molenstraat in Heesch

Er is een aanvraag binnengekomen voor het bouwen van een woning aan de Molenstraat in Heesch. Het college van burgemeester en wethouders ontving de aanvraag op 10 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op de locatie Molenstraat 32 in Heesch. Het proces wordt behandeld door de gemeente Bernheze.

Belangstellenden kunnen de stukken zes weken lang inzien op afspraak in het gemeentehuis in Heesch. Voor actuele openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.