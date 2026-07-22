Gemeente Bernheze geeft groen licht voor bouw van twee woningen in Heesch

De gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor de bouw van twee woningen met bijgebouw aan de Graafsebaan in Heesch.

Gevonden voor jou

Het gaat om een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij een bestaande woning wordt gesplitst en herbouwd. De aanvraag is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van Bernheze.

De vergunning is op 13 juli 2026 verzonden. Belangstellenden kunnen de stukken digitaal raadplegen of op afspraak inzien bij het gemeentehuis in Heesch. De bouwlocatie bevindt zich aan de Graafsebaan 18.