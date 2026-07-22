Evenement Mini Heesch van 17 tot 21 augustus krijgt vergunning

De burgemeester van Bernheze heeft toestemming gegeven voor het evenement Mini Heesch, dat plaatsvindt van 17 tot en met 21 augustus in Heesch.

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Het evenement wordt gehouden op een locatie achter Vorsselweg 3 in Heesch. De vergunning is op 15 juli verleend en maakt het mogelijk om het evenement officieel te organiseren.

Mini Heesch is een meerdaags evenement en zal plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie. Het besluit om de vergunning te verlenen is formeel vastgelegd door de gemeente Bernheze.