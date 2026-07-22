Vergunning verleend voor evenementen in Heeswijk-Dinther

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor evenementen op Droevendaal 2 in Heeswijk-Dinther op 21, 22 en 24 augustus 2026.

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Op Droevendaal 2 in Heeswijk-Dinther mogen deze zomer drie evenementen plaatsvinden. De burgemeester heeft hiervoor op 15 juli een vergunning verleend. Het gaat om Xagis x BFFL Brabant x @potuschef, die in augustus op drie dagen georganiseerd worden.

De vergunning geldt voor evenementen op 21, 22 en 24 augustus. De gemeente Bernheze heeft de stukken met betrekking tot deze vergunning beschikbaar gesteld voor inzage op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet je vooraf een afspraak maken. Het bezwaar tegen deze vergunning kan worden ingediend binnen zes weken na de publicatie van het besluit.