Opslag toegestaan bij agrarisch pand in Heeswijk-Dinther

Het agrarisch pand aan de Meerstraat 65 in Heeswijk-Dinther mag de komende tien jaar tijdelijk worden gebruikt voor opslag. Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft hiervoor toestemming gegeven.

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De vergunning is op 16 juli 2026 officieel verzonden. Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), waarbij de functie van het pand tijdelijk verandert van agrarisch naar opslag. Dit gebruik is beperkt tot een periode van tien jaar.

Het pand betreft bestaande bedrijfsbebouwing aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. De stukken die bij deze vergunning horen, kunnen digitaal worden ingezien of op afspraak in het gemeentehuis van Heesch. De gemeente Bernheze heeft hiervoor de nodige informatie beschikbaar gesteld.