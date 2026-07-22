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Vergunningsaanvraag voor bijgebouw in Vorstenbosch
Vandaag om 09:49
Voor een bijgebouw aan Watersteeg 14 in Vorstenbosch is een vergunning aangevraagd.
Op 7 juli heeft de gemeente Bernheze een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een bijgebouw aan Watersteeg 14 in Vorstenbosch.
Belangstellenden kunnen de aanvraagstukken zes weken lang inzien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor is een afspraak nodig. Meer informatie over de openingstijden vind je op de gemeentelijke website.
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