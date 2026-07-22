Gemeente Bernheze stopt aanvraag voor huisvesting in Nistelrode

De gemeente Bernheze heeft een aanvraag om een bouwwerk in Nistelrode te gebruiken voor internationale werknemers buiten behandeling gesteld.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. De aanvraag ging over het pand aan 't Broek 1 in Nistelrode. Dit besluit is op 13 juli 2026 verzonden.

Belangstellenden kunnen de stukken nog zes weken inzien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. Het bezwaar tegen dit besluit kan binnen dezelfde termijn worden ingediend, maar het heeft geen schorsende werking.