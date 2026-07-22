Evenementenvergunning aangevraagd in Heeswijk-Dinther

Voor een evenement op 11 juli 2027 is een vergunning aangevraagd in Heeswijk-Dinther.

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De gemeente Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om het evenement ‘De Toren Schuift Aan’, dat gepland staat op 11 juli 2027. De locatie is Torenstraat 12 in Heeswijk-Dinther.

Wie meer wil weten over de aanvraag, kan de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan zes weken lang tijdens de openingstijden. De actuele tijden staan op de website van de gemeente.