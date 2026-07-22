Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor een dakkapel aan de Dommelstraat.

Gevonden voor jou

Op 17 juli 2026 is bij de gemeente Son en Breugel een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Dommelstraat 10. Het betreft een kennisgeving en de plannen liggen niet ter inzage.

Er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over de aanvraag.