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Vergunningsaanvraag voor dakkapel in Son en Breugel
Vandaag om 09:49
De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor een dakkapel aan de Dommelstraat.
Op 17 juli 2026 is bij de gemeente Son en Breugel een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op het adres Dommelstraat 10. Het betreft een kennisgeving en de plannen liggen niet ter inzage.
Er kan pas bezwaar worden gemaakt nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit heeft genomen over de aanvraag.
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