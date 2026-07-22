Nieuwe plannen voor Loosbroeksestraat 4 in Heesch

De gemeente Bernheze heeft een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Het gaat om het omzetten van een agrarische functie naar bedrijf en de bouw van twee woningen aan de Loosbroeksestraat 4 in Heesch.

Gevonden voor jou

De gemeenteraad van Bernheze heeft het ‘TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22v’ definitief vastgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om de agrarische bestemming van een perceel aan de Loosbroeksestraat in Heesch te veranderen naar een bedrijfsfunctie. Daarnaast mogen er op het terrein twee zogeheten ruimte-voor-ruimte-woningen gebouwd worden. Dit zijn woningen die vaak gebouwd worden ter compensatie van de sloop van agrarische gebouwen.

Het omgevingsplan ligt vanaf donderdag 23 juli 2026 zes weken ter inzage. De stukken zijn in te zien in het gemeentehuis van Heesch, op afspraak, of digitaal via ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit treedt vier weken na bekendmaking in werking.