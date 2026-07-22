Raamkozijn Hendrik Veenemanstraat in Son en Breugel wordt aangepast

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het wijzigen van een raamkozijn aan de Hendrik Veenemanstraat. Het verzoek is op 18 juli ingediend.

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De aanvraag betreft een aanpassing van het raamkozijn op het adres Hendrik Veenemanstraat 82 in Son en Breugel. De plannen zijn niet openbaar gemaakt en er kunnen op dit moment geen bezwaren worden ingediend.

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel zullen eerst een besluit nemen over de aanvraag. Pas daarna is het mogelijk om eventuele bezwaren kenbaar te maken.