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Gemeente Breda weigert vergunning voor screens aan Nassaustraat

Vandaag om 09:51

De gemeente Breda heeft een vergunning geweigerd voor het plaatsen van screens aan de voorzijde van een pand aan de Nassaustraat.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betrof bouwwerkzaamheden aan het pand op Nassaustraat 13 in Breda. De vergunning is op 20 juli 2026 afgewezen.

Een omgevingsvergunning is nodig voor verschillende bouw-, sloop- of aanlegactiviteiten. De gemeente beoordeelt de aanvraag op basis van regels en de impact op de omgeving. In dit geval is de aanvraag niet goedgekeurd.

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