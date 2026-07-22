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Gemeente Breda weigert vergunning voor screens aan Nassaustraat
Vandaag om 09:51
De gemeente Breda heeft een vergunning geweigerd voor het plaatsen van screens aan de voorzijde van een pand aan de Nassaustraat.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning betrof bouwwerkzaamheden aan het pand op Nassaustraat 13 in Breda. De vergunning is op 20 juli 2026 afgewezen.
Een omgevingsvergunning is nodig voor verschillende bouw-, sloop- of aanlegactiviteiten. De gemeente beoordeelt de aanvraag op basis van regels en de impact op de omgeving. In dit geval is de aanvraag niet goedgekeurd.
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