Exploitatievergunning aangevraagd voor Nieuwe Haagdijk in Breda

Er is een exploitatievergunning aangevraagd voor een pand op Nieuwe Haagdijk 67C in Breda. De aanvraag is op 5 juli 2026 ontvangen en valt onder artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

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De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning. Het gaat om het pand op Nieuwe Haagdijk 67C in Breda. De aanvraag werd op 5 juli 2026 ingediend en betreft regels die zijn vastgelegd in artikel 2:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

De vergunning is nodig om een bedrijf of horecagelegenheid te mogen exploiteren op deze locatie. Aanvragen voor vergunningen zoals deze worden verwerkt en beoordeeld door de gemeente.