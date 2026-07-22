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Vergunning verleend voor Vibes Studentenfestival op Stadhuisplein
Vandaag om 09:51
Het Vibes Studentenfestival krijgt groen licht op het Stadhuisplein in Eindhoven. Het evenement vindt plaats op woensdag 26 augustus 2026.
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het Vibes Studentenfestival. Het evenement wordt op woensdag 26 augustus 2026 gehouden op het Stadhuisplein, een bekende locatie in de stad.
De vergunning is op 16 juli 2026 afgegeven en valt onder de categorie B-evenement. Dit betekent dat het festival extra aandacht krijgt voor veiligheid en organisatie vanwege de omvang en impact op de omgeving.
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