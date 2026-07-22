Sloopmelding voor Gezandebaan in Heusden geaccepteerd

De gemeente Asten heeft een sloopmelding geaccepteerd voor het verwijderen van asbest en het slopen van een bouwwerk aan de Gezandebaan in Heusden.

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Op 15 juli 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders in Asten een sloopmelding met kenmerk 2026062301542 officieel geaccepteerd. Het gaat om een melding voor het slopen van een bouwwerk of een deel ervan, inclusief het verwijderen van asbest, aan de Gezandebaan 32 in Heusden.

De melding werd eerder op 23 juni 2026 geregistreerd onder zaaknummer 07432024284184. Het accepteren van een sloopmelding is puur informatief en geen formeel besluit volgens de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken, beroep aan te tekenen of een voorlopige voorziening te vragen.