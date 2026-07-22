Nieuwbouw woning en bedrijfshal gepland in Boxtel

Op de Geelderseweg in Boxtel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woning en een bedrijfshal. De aanvraag is ingediend op 20 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor werkzaamheden aan het omgevingsplan, waaronder bouwen en aanleg. Het gaat om een nieuwbouwproject op Geelderseweg 15 in Boxtel.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Pas nadat de vergunning is verleend, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.