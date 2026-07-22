Bedrijfspand Schouwrooij in Boxtel wordt gesplitst in vier ruimten

Er is een vergunning aangevraagd voor het splitsen van een bedrijfspand aan Schouwrooij 11a en 13 in Boxtel. Het pand wordt verdeeld in vier bedrijfsruimten, volgens de aanvraag van 20 juli 2026.

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De aanvraag betreft meerdere activiteiten, waaronder het aanpassen van het gebruik van het pand, het bouwen en het maken of veranderen van een uitweg. Het gaat om een omgevingsplanactiviteit en bouwtechnische aanpassingen.

De stukken met details over de aanvraag zijn in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.