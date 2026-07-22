Nieuwe straatnaam 'Rijf' vastgesteld in Boxtel

De gemeente Boxtel heeft de straatnaam 'Rijf' vastgesteld voor een nieuwe weg in de woningbouwlocatie CPO Lennisheuvel. Het besluit is gebaseerd op het bestemmingsplan en advies van de Commissie naamgeving.

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De nieuwe straat 'Rijf' ligt in de woonplaats Boxtel en maakt deel uit van de woningbouwlocatie CPO Lennisheuvel. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Boxtel na advies van de Commissie naamgeving op 9 juni 2026. Daarbij is rekening gehouden met de relevante wet- en regelgeving en het bestemmingsplan.

Het besluit is op 14 juli 2026 genomen en treedt een dag na bekendmaking in werking. Op een bijgevoegde situatietekening is te zien welke weg de naam 'Rijf' krijgt. Het betreft een weg die in bruin gemarkeerd is.