Helmond staat hogere geluidswaarden toe voor appartementen Floriskwartier

De gemeente Helmond heeft hogere geluidswaarden vastgesteld voor 28 appartementen in het Floriskwartier. Dit besluit is genomen vanwege geluid van het industrieterrein Hoogeind.

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Op 13 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders van Helmond besloten dat de maximale geluidsbelasting voor 28 appartementen in het Floriskwartier 52 decibel mag zijn. Dit is hoger dan normaal toegestaan, maar wordt geaccepteerd vanwege het nabijgelegen industrieterrein Hoogeind.

Het besluit en het bijbehorende akoestisch onderzoek zijn vanaf donderdag 23 juli 2026 zes weken lang in te zien. Dit kan digitaal via de gemeentelijke website, maar ook op papier in het Huis voor de Stad aan Weg op Den Heuvel 35. Voor de papieren versie moet vooraf een afspraak worden gemaakt.