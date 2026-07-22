Efteling laat eerste inwoner van het nieuwste sprookje in Sprookjesbos zien

De Efteling heeft woensdag een eerste inkijkje gegeven in het aanstaande sprookje in het Sprookjesbos. De Sprookjesbibliotheek, die nu in aanbouw is, wordt een negen meter hoog gebouw met kabouters. Ook is een van die 'werknemers' onthuld: de stiltekabouter.

Volgens de Efteling zorgt de kabouter ervoor dat het, weinig verrassend, stil blijft in de bibliotheek. En hij is niet de enige kabouter die in de bibliotheek te zien zal zijn.

"Ja, er komen kabouters", zegt Efteling-directeur Product, Markt & Imago Koen Sanders woensdag in een podcast van het park. "Ze zijn niet eng, maar bewegen wel. Er zijn dus niet alleen boeken", vertelt hij over de Sprookjesbibliotheek.

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In diezelfde podcastserie toonde ontwerper Jeroen Verheij eerder al een prent van de nieuwe Sprookjesbibliotheek. Woensdag licht Verheij het nieuwe sprookje verder toe. "In De Sprookjesbibliotheek zien bezoekers straks alle boeken vol verhalen die de Sprookjessprokkelaar op zijn reizen heeft verzameld", zegt Verheij. "Daarnaast maken zij kennis met zeven hardwerkende kabouters, die in de loop der jaren uit alle windstreken van de wereld met de Sprookjessprokkelaar zijn meegereisd." De Sprookjesbibliotheek moet ergens volgend jaar openen voor het publiek.