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Woonunit tijdelijk geplaatst aan Middenweg in Haren

Vandaag om 10:02

Burgemeester en wethouders van Haren hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Middenweg.

Gevonden voor jou

Op 20 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan Middenweg 8 in Haren. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt goedgekeurd.

De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025406. Geïnteresseerden kunnen de documenten inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. De balie is elke werkdag geopend van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.

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