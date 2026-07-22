Omgevingsvergunning voor bomen bij Maasdijk in Ravenstein aangevraagd

Burgemeester en wethouders van Ravenstein hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het kandelaberen van acht bomen langs de Maasdijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op maandag 20 juli 2026 ingediend en gaat over het snoeien van acht bomen bij de Meanderende Maas. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

Het kandelaberen van bomen betekent dat ze flink worden teruggesnoeid, waarbij alleen de hoofdtakken overblijven. Dit wordt vaak gedaan om de bomen gezond te houden of om ruimte vrij te maken.

Wie meer wil weten over deze aanvraag kan de stukken bekijken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van de gemeente. Het bekijken van de stukken is alleen mogelijk op afspraak.