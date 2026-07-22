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Vergunning aangevraagd voor herbouwen bijgebouw in Oss
Vandaag om 10:02
Burgemeester en wethouders van Oss hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het herbouwen van een bijgebouw aan de Brandstraat.
Op 19 juni 2026 heeft de gemeente Oss een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het herbouwen van een bijgebouw op het adres Brandstraat 40.
De vergunningaanvraag heeft het kenmerk CLZ-00024286 en is nog in behandeling. Het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend.
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