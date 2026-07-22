Containers en schaftketen tijdelijk opgeslagen in Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer is een aanvraag gedaan voor tijdelijke opslag van containers, schaftketen en een toilet op zes parkeerplaatsen aan de Hertogshoef.

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Op 16 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ontvangen voor het tijdelijk opslaan van roerende zaken. Het gaat om containers, schaftketen en een toilet die nodig zijn voor werkzaamheden op de locatie aan de Hertogshoef 134 in Raamsdonksveer. Hiervoor worden zes parkeerplaatsen gebruikt.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000637 en wordt volgens de standaard procedure beoordeeld. De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen, maar deze termijn kan worden verlengd of opgeschort als er extra informatie nodig is.