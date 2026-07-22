Vergunning verleend voor bouwproject Oude Haven Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor de bouw van 42 appartementen en één woning in de Oude Haven in Raamsdonksveer.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een besluit genomen over een aanvraag voor de bouw van woningen in Raamsdonksveer. Het gaat om 42 appartementen en één grondgebonden woning in deelgebied 1, gelegen aan Haven 39 t/m 103, Jeroen Boschstraat 2 t/m 16 en Pieter Breughelstraat 12.

De vergunning heeft betrekking op meerdere activiteiten, waaronder technische bouwactiviteiten, het afwijken van regels in het Omgevingsplan en andere bouwgerelateerde zaken. Het project maakt deel uit van een plan om het gebied Oude Haven verder te ontwikkelen.