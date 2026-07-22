Nieuwe regels voor historische haven in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft nieuwe regels vastgesteld voor de ligplaatsen en steigers in de historische haven aan de Timmersteekade. Deze moeten zorgen voor veiligheid, orde en behoud van de toeristische en historische waarde.

Gevonden voor jou

De regeling, die op 14 juli 2026 is ingegaan, geldt voor vijf ligplaatsen van historische schepen, één woonschip en twee geplande extra ligplaatsen. De historische haven is een toeristische trekpleister en draagt bij aan het recreatieve en cultuurhistorische karakter van Geertruidenberg.

Onderdeel van de regels is dat tijdens het toeristische seizoen minimaal de helft van de ligplaatsen bezet moet zijn. Ligplaatshouders kunnen bij afwezigheid tijdelijk een ander historisch schip laten aanmeren. Ook zijn er beperkingen op het gebruik van steigers, zoals een verbod op recreatief zwemmen en barbecueën.

De gemeente heeft een havenmeester aangesteld om toezicht te houden. Daarnaast mogen de ligplaatshouders huisregels opstellen, mits deze door het college zijn goedgekeurd. De steigers blijven toegankelijk voor publiek, maar onder voorwaarden.