SantaRun krijgt vergunning voor route door Raamsdonksveer en Geertruidenberg

De SantaRun op 12 december 2026 heeft een evenementenvergunning gekregen. De route loopt van de Rembrandtlaan in Raamsdonksveer naar Tapperij Huis Ten Bos aan de Markt in Geertruidenberg.

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De SantaRun wordt georganiseerd door Rotaryclub Geertruidenberg en vindt plaats van twaalf uur tot vijf uur ’s middags. Het evenement start op de parkeerplaats aan de Rembrandtlaan in Raamsdonksveer en eindigt bij Tapperij Huis Ten Bos.

Naast het organiseren van het evenement worden er verkeersregelaars aangesteld om alles in goede banen te leiden. De vergunning is verleend en de bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien.