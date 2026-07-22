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Vergunning verleend voor woningbouw Raamsdonksveer
Vandaag om 10:02
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor de herbouw van een woning aan de Werfkampenseweg 28 in Raamsdonksveer. Het besluit werd op 16 juli genomen.
Het gaat om een aanvraag met het zaaknummer Z2026-00000211. De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en voor technische bouwactiviteiten op het adres Werfkampenseweg 28.
Het besluit en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien. De mogelijkheid om bezwaar te maken loopt tot en met 27 augustus 2026.
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