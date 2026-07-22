Geertruidenberg: aanvraag voor airco op Haven 11

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een airco op Haven 11 in Geertruidenberg. Het verzoek is op 10 juli 2026 geregistreerd en heeft betrekking op een bouwactiviteit.

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De gemeente Geertruidenberg heeft op 10 juli een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een airco op locatie Haven 11, postcode 4931 AD. De aanvraag valt onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000622.

De beoordeling van de aanvraag gebeurt binnen een periode van acht weken, die eventueel met zes weken kan worden verlengd. Als aanvullende gegevens nodig zijn, kan de behandeling tijdelijk worden opgeschort. Het besluit wordt uiteindelijk door de gemeente genomen.