Schuur wordt garage met inrit in Geertruidenberg

In Geertruidenberg is een aanvraag ingediend om een schuur aan de Nuyssenburgstraat te verbouwen tot garage met een inrit.

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Op 16 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ontvangen voor de verbouwing van een schuur naar een garage met een inrit aan de Nuyssenburgstraat 2. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000638.

De verbouwing valt onder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, met eventueel een verlenging van zes weken. Als er extra informatie nodig is, kan de termijn worden opgeschort.