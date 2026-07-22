Vergunning verleend voor woningen in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor de bouw van negen woningen aan de Haven en Pieter Breughelstraat in Raamsdonksveer.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg een besluit genomen over een aanvraag met zaaknummer Z2025-00000871. Het gaat om de bouw van negen grondgebonden woningen in deelgebied 2 aan de Haven 25 t/m 37 en Pieter Breughelstraat 15 en 17 in Raamsdonksveer (Oude Haven). De vergunning is verleend.

Het besluit betreft twee onderdelen: een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en het afwijken van regels in datzelfde plan. Hiermee kan de bouw binnenkort van start gaan.